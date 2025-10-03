انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأم والجنين الدولي بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية واسعة

وطنا اليوم – انطلقت امس فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لطب الأم والجنين، الذي تنظمه جمعية اختصاصيي الأمراض النسائية والتوليد الأردنية بالتعاون مع جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد والذي يعقد على مدى يومين في فندق اللاند مارك

ويشهد المؤتمر حضورًا لافتًا يضم مئات الأطباء من مختلف مستشفيات الأردن، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين في مجال طب الأم والجنين، الذين جاؤوا لتبادل أحدث الأبحاث والخبرات العلمية في هذا التخصص الدقيق.

ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الجنين أثناء الحمل، ومتابعة الحمل عالي الخطورة مثل السكري وتسمم الحمل وحمل التوائم، واستخدام التقنيات الحديثة في التصوير فوق الصوتي، واستراتيجيات الوقاية من المضاعفات للأم والجنين، وبروتوكولات عالمية مطبّقة في مجال رعاية الحوامل.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسية الجمعية د.عبير عناب أن هذا المؤتمر يمثل منصة علمية مرموقة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الأطباء الأردنيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال وتعزيز المعرفة الطبية الحديثة في مجال طب الأم والجنين.

بناء جسور التعاون مع الجمعيات العلمية العالمية.

دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للأطباء في الأردن

يتخلل المؤتمر ورشات عمل متخصصة، وعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في متابعة الحمل وتشخيص أمراض الجنين، إضافة إلى جلسات تفاعلية تتيح للأطباء الشباب فرصًا لتبادل التجارب مع كبار الاستشاريين.

ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في مجال صحة المرأة والطفل، ما يعزز من مكانة الأردن كوجهة إقليمية مهمة في استضافة الفعاليات العلمية والطبية والدولية.