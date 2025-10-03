بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأم والجنين الدولي بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية واسعة

49 ثانية ago
انطلاق فعاليات مؤتمر طب الأم والجنين الدولي بمشاركة واسعة محلية وعربية ودولية واسعة

وطنا اليوم – انطلقت امس فعاليات المؤتمر الطبي الدولي لطب الأم والجنين، الذي تنظمه جمعية اختصاصيي الأمراض النسائية والتوليد الأردنية بالتعاون مع جمعية الهيئة الأردنية البريطانية لأطباء النسائية والتوليد والذي يعقد على مدى يومين في فندق اللاند مارك

ويشهد المؤتمر حضورًا لافتًا يضم مئات الأطباء من مختلف مستشفيات الأردن، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتحدثين الدوليين في مجال طب الأم والجنين، الذين جاؤوا لتبادل أحدث الأبحاث والخبرات العلمية في هذا التخصص الدقيق.
ويتناول البرنامج العلمي للمؤتمر أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج أمراض الجنين أثناء الحمل، ومتابعة الحمل عالي الخطورة مثل السكري وتسمم الحمل وحمل التوائم، واستخدام التقنيات الحديثة في التصوير فوق الصوتي، واستراتيجيات الوقاية من المضاعفات للأم والجنين، وبروتوكولات عالمية مطبّقة في مجال رعاية الحوامل.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت رئيسية الجمعية د.عبير عناب أن هذا المؤتمر يمثل منصة علمية مرموقة لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين الأطباء الأردنيين ونظرائهم من مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال وتعزيز المعرفة الطبية الحديثة في مجال طب الأم والجنين.
بناء جسور التعاون مع الجمعيات العلمية العالمية.
دعم البحث العلمي والتدريب المستمر للأطباء في الأردن
يتخلل المؤتمر ورشات عمل متخصصة، وعرض أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المستخدمة في متابعة الحمل وتشخيص أمراض الجنين، إضافة إلى جلسات تفاعلية تتيح للأطباء الشباب فرصًا لتبادل التجارب مع كبار الاستشاريين.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في مجال صحة المرأة والطفل، ما يعزز من مكانة الأردن كوجهة إقليمية مهمة في استضافة الفعاليات العلمية والطبية والدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:42

النقد والعاطفة.. أول تجربة نقدية نسائية

14:36

التلفزيون الأردني يعتذر عن عدم بث صلاة الجمعة

14:29

مركز الصحة الرقمية: توفير 2.7 مليون دينار من مخزون الأدوية

13:47

أول عاصفة مطرية في البحر المتوسط تترافق بأمطار غزيرة ورياح قوية

13:38

رغم دعوات الأمم المتحدة.. فيفا ويويفا يرفضان تعليق عضوية الاحتلال

13:31

عجلون: مطالب بتوسيع الزراعات الحديثة في المحافظة

13:28

شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة الله

13:23

عمّان تحتضن فعالية (TEDx) 2025 السبت

11:45

مستوطنون يمينيون ينصبون مخيما على بعد مئات الأمتار من غزة

11:38

غارات عنيفة على القطاع وحماس تعد برد قريب على خطة ترامب

11:20

انحسار مياه البحر وظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق

10:48

فادي السمردلي يكتب:لن يحارب الفساد من كان فاسداً

وفيات
شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه الله