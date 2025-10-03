بنك القاهرة عمان
أول عاصفة مطرية في البحر المتوسط تترافق بأمطار غزيرة ورياح قوية

وطنا اليوم:تشير الخرائط الحاسوبية في مركز طقس العرب إلى توقعات بتشكل أول عاضفة مطرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتحديدًا الجزء الأوسط منه وذلك مع الأيام الأولى من شهر أكتوبر بمشيئة الله، ويجلب النظام الجوي كميات أمطار كبيرة على مناطق جنوب البلقان وتمتد تأثيراته إلى بعض الدول العربية.
ويتابع كادر التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب تطورات عاصفة مطرية تشكلت في وسط البحر الأبيض المتوسط، وهي ناتجة عن منخفض جوي مرفق بكتل هوائية باردة جدًا، وتؤثر هذه العاصفة بشكل مباشر على إيطاليا واليونان ودول البلقان، فيما تنعكس تأثيراتها غير المباشرة على منطقة شرق المتوسط بما فيها الأردن، وتتمثل هذه التأثيرات في زيادة التقلبات الحرارية في الأيام القادمة.
ومن الناحية العلمية، فإن الأنظمة الجوية في نصف الكرة الشمالي ترتبط ببعضها البعض، حيث أن العلاقة بين شكل الأنظمة الجوية في جنوب القارة الأوروبية ودول المغرب العربي تكون عكسية. وحتى تتأثر دول الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمنخفضات جوية وأنظمة شتوية، يجب تمركز مرتفع جوي على جنوب غرب أوروبا ودول المغرب العربي.
ولكن في الوضع الحالي، فإن اندفاع الرياح الباردة نحو المناطق آنفة الذكر يؤدي إلى انزياح الرياح الدافئة من شمال الجزيرة العربية نحو دول شرق المتوسط بما فيها الأردن، مما ينتج عنه ارتفاع درجات الحرارة وسيطرة أجواء أقرب للصيفية في ساعات النهار وسط سطوع لأشعة الشمس نتيجة سيطرة أنظمة من الضغط الجوي المرتفع في طبقات الجو العليا.


