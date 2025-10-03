عمّان تحتضن فعالية (TEDx) 2025 السبت

وطنا اليوم:تحتضن العاصمة عمّان حدثا استثنائيا وغير مسبوق، السبت، حيث سيُضاء المدرج الروماني بأفكار مُلهمة ومحادثات تلامس المستقبل، مع انعقاد فعالية TEDxAmman 2025 تحت شعار ” The Power of Why – قوة الـ لماذا”، بمشاركة نخبة من المفكرين المبدعين، وصنّاع التغيير من مختلف أنحاء العالم.

واختارت مؤسسة TED العالمية، الأردن لأول مرة ضمن 8 مجتمعات لتمثيل 6 قارات لتقديم جلسة منسّقة مباشرة من فريق TED الدولي، ضمن مبادرة TEDx Global Idea Search، مما يُعد إنجازًا ثقافيًا كبيرًا يعكس مكانة الأردن كمركز للإبداع والحوار العالمي.

وأعلن فريق TEDxAmman عن شراكته مع شركة إنجوت بروكرز كراعي بريميوم لهذا الحدث العالمي، في تعاون يهدف إلى دعم بيئة الأفكار المُلهمة وتمكين المجتمعات من التعبير والمشاركة والتأثير.

ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 4 آلاف مشارك من داخل الأردن وخارجه، من بينهم قيادات أعمال وروّاد ابتكار، وشخصيات مؤثرة في مجالات التكنولوجيا، والفن، والعلوم، بالإضافة إلى دبلوماسيين ومسؤولين محليين ودوليين أعضاء من فريق TED الرئيسي.

مدير عام TEDxAmman أحمد الناظر قال في بيان صحفي، إن “ما سنشهده ليس مجرد فعالية، بل لحظة تاريخية تعكس التقاء العراقة بالحوار الحديث، وإن المدرج الروماني سيصبح منصة عالمية للأفكار، بدعم من شركائنا في إنجوت بروكرز”.

وأضاف المدير التنفيذي لـ TEDxAmmanطارق سرايجي:” هذا الحدث يؤكد أن عمان، بما تملكه من طاقات شبابية ملهمة، قادرة على تصدير الأفكار لا استقبالها فقط”.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة إنجوت بروكرز طلال ربابعة، عن فخره بهذه الشراكة والتزامه بدعم الإبداع وتمكين العقول الشابة من مشاركة رؤاهم مع العالم.

وسيحتضن المدرج الروماني العريق فعاليات الحدث، التي تتنوع بين أحاديث TED العالمية، وجلسات حوارية تفاعلية، وفرص تواصل رفيعة المستوى، بالإضافة إلى جلسة خاصة منسقة من فريق TED الدولي.