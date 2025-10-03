بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية

20 ثانية ago
الولايات المتحدة تقدم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية

وطنا اليوم:قالت مصادر في واشنطن وبيروت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح جماعة حزب الله المسلحة.
وقال مصدر لبناني مطلع على القرار إن التمويل يشمل 190 مليون دولار للجيش اللبناني و40 مليون دولار لقوات الأمن الداخلي، وفق رويترز.
وذكر مساعدون ديمقراطيون في الكونغرس أن الإفراج عن التمويل جاء قبيل انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة يوم 30 سبتمبر أيلول.
وقال أحد المساعدين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال هاتفي مع صحفيين “بالنسبة لبلد صغير مثل لبنان، هذا أمر مهم للغاية”.
وجاء هذا التمويل في وقت قلصت فيه إدارة الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري عدد برامج المساعدات الخارجية، معللة ذلك بأن الأولوية لديها في إنفاق أموال دافعي الضرائب هي “أميركا أولا”.
وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المساعدات الأميركية تدعم القوات اللبنانية “في الوقت الذي تعمل فيه على تأكيد السيادة اللبنانية في أنحاء البلاد والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وهو الإطار الوحيد القابل للتطبيق لترتيب أمني دائم لكل من اللبنانيين والإسرائيليين”.
وأنهى ذلك القرار، الصادر في أغسطس آب 2006، أحدث جولة من الصراع الدامي بين حزب الله وإسرائيل.
وطلب الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام من الجيش اللبناني المدعوم من واشنطن في الخامس من أغسطس آب وضع خطة لضمان حصر السلاح في البلاد بيد قوات الأمن بحلول نهاية العام.
ويرفض حزب الله دعوات إلقاء سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل. إلا أن الجماعة المدعومة من إيران تتعرض لضغوط من خصومها في لبنان ومن واشنطن للتخلي عن سلاحها.
وقال المصدر اللبناني إن التمويل سيمكن قوات الأمن الداخلي من تولي مسؤولية الأمن الداخلي في لبنان كي يتسنى للجيش التركيز على مهام حيوية أخرى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:26

فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا

09:18

حركة شباب Z تطالب بإقالة الحكومة المغربية

09:11

السجن 5 سنوات لامرأة من تكساس لمحاولتها إغراق طفلة مسلمة

20:44

صدمة جديدة بشأن عودة برشلونة لكامب نو

20:42

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

20:31

الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

20:24

المعلم… رسول القيم وباني الأجيال

20:15

الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

20:07

بوتين: انهيار الهيمنة الغربية مسألة وقت.. وزمن الإملاءات قد انتهى

19:45

الذنيبات: رأيت معلّمي في الثّانويّة، فلم أتمالك نفسي وقبّلت رأسه

19:26

إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

19:23

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض TFWA العالمي بمدينة كان – فرنسا

وفيات
وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه اللهوفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025