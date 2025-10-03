فتح حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين اليوم من 8 صباحا إلى 2 ظهرا

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، أن ساعات عمل الجسر أمام حركة جميع المسافرين لليوم الجمعة، سيكون من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة 14:00 ظهرا.

ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والحضور عند الجسر قبل موعد الحجز بساعة.