الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

وطنا اليوم:قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إنّ الأردن، ومصر، والإمارات، وقطر، وتركيا، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت من أكبر الدول التي استقبلت المرضى والمصابين من قطاع غزة، معرباً عن شكره لجميع هذه الدول.

ومنذ انطلاق المبادرة في آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 749 شخصا من غزة منهم 220 مريضا برفقة 529 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا برا وجوا.

وتأتي هذه الجهود استمرارا للجهود الأردنية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية.

وكان قد أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن المبادرة خلال لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 11 شباط 2025 في البيت الأبيض، مؤكداً التزام الأردن بالاستمرار في إجلاء المزيد من الأطفال المرضى من غزة وتسريع عملية إجلائهم. تهدف المبادرة إلى إجلاء 2000 طفل مريض من القطاع في مرحلة أولى.

وتعدّ هذه المبادرة (الممر الطبي الأردني – غزة) امتداداً للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن؛ لضمان حصول الأطفال المرضى في غزة، على العلاج الذي من شأنه أن يمكنهم من العودة إلى ممارسة حياتهم.

وأعرب غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه من الوضع الإنساني، مشيرا إلى أن نحو 15,600 مريض لا يزالون بانتظار الإجلاء الطبي، من بينهم 3,800 طفل.

وأضاف: “في الوقت الحالي، لا نستطيع إجراء عمليات الإجلاء إلا مرة واحدة في الأسبوع. أدعو المزيد من الدول إلى استقبال هؤلاء المرضى، وأدعو إلى استئناف الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، وزيادة وتيرة عمليات الإجلاء”.

وأشار إلى أن عامين من الحرب تسببا في تدمير النظام الصحي وإلحاق معاناة كبيرة بالشعب الفلسطيني.

ويعاني نحو 42,000 شخص في قطاع غزة من إصابات غيّرت مجرى حياتهم؛ بسبب الحرب المستمرة، حيث إنّ ربع هذه الإصابات حدثت بين الأطفال، وفقا لتقرير نشرته منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح غيبريسوس، أن منظمة الصحة العالمية دعمت منذ بدء الحرب إجلاء 7841 مريضا لتلقي العلاج الطبي خارج غزة. ومنذ إغلاق معبر رفح في أيار من العام الماضي، تولت منظمة الصحة العالمية مسؤولية تنسيق جميع عمليات الإجلاء الطبي. وتُجرى معظم هذه العمليات لإصابات الرضوح، وعلاج السرطان، وأمراض القلب، ورعاية العيون، والتشوهات الخلقية.