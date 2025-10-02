رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

وطنا اليوم:يواصل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، جولاته الميدانية التفقدية على مشاريع المبادرات الملكية في مختلف محافظات المملكة، حيث تفقد اليوم الخميس سير العمل في عدد من المشاريع التنموية في محافظتي البلقاء والكرك.

واستهل العيسوي جولته بزيارة مركز المنار للتنمية الفكرية في منطقة الكرامة بلواء الشونة الجنوبية، حيث جال، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى ومتصرف الشونة الجنوبية الدكتور صقر الدروع، في مرافق المشروع، وتفقد سير العمل ومراحل الإنجاز، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه (80 بالمئة).

واستمع إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول البرامج والخدمات التي سيقدمها المركز لرعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي إنشاء المركز تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني عقب لقائه بوجهاء محافظة البلقاء.

وفي منطقة غور الصافي في محافظة الكرك، تفقد العيسوي، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف والمدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح ورئيس لجنة بلدية الأغوار الجنوبية المهندس عبدالحميد المعايطة، مركز زها الثقافي غور الصافي، حيث جال في مرافق المركز، واستمع إلى إيجاز تفصيلي من العاملين بالمركز حول البرامج التدريبية والخدمات والنشاطات التي يقدمها للمجتمع المحلي.

وأنشئ المركز عام 2022 بدعم من برنامج الأمم المتحدة للإسكان والتنمية الحضرية، ضمن مبادرة إنشاء فروع مراكز زها الثقافية في المحافظات التي تقدم برامج مجانية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال والشباب وتطوير قدراتهم واستثمار طاقاتهم، فضلاً عن مبادرات لتمكين المرأة اقتصاديًا مثل برنامج “مالكات المشاريع” بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، الذي يهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل.

وفي غور فيفا بمحافظة الكرك، اختتم العيسوي جولته بتفقد سير الأعمال الإنشائية في مشروع بناء 20 وحدة سكنية، حيث بلغت نسبة الإنجاز (65 بالمئة).

وجال العيسوي، بحضور الوزيرة بني مصطفى، والمحافظ الشريف والمهندس المعايطة في المشروع، الذي ينفذ على نظام الأبنية الجاهزة باستخدام الخرسانة مسبقة الصب، حيث استمع إلى إيجاز فني حول مجريات العمل ومراحل الإنجاز.

ويأتي المشروع ضمن حزمة المبادرات الملكية التي الإعلان عنها وتتضمن إنشاء 1300 مسكن في المحافظات والبوادي، ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة، حيث خصص 100 مسكن لمحافظة الكرك، من ضمنها 20 مسكنًا في منطقة غور فيفا.

وخلال الجولة، أكد العيسوي أن المبادرات الملكية تجسد رؤى جلالة الملك في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية وتحويلها إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومتكاملة للأطفال والشباب والمرأة، لبناء قدراتهم واستثمار طاقاتهم.

وأكد العيسوي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع قيد التنفيذ، بما يضمن الانتهاء منها في الموعد المحدد، لتبدأ بتقديم خدماتها للفئات المستهدفة دون أي تأخير.

وشدد على أن المتابعة الحثيثة لسير تنفيذ هذه المشاريع، وكذلك متابعة سير عملها بعد افتتاحها، ستبقى نهجًا ثابتًا لضمان توفير الخدمات بكفاءة عالية وبشكل مستدام.

وتأتي هذه الجولة التفقدية استكمالًا للجولات الميدانية المتواصلة لتفقد مشاريع المبادرات الملكية في مختلف محافظات المملكة، والتي كان آخرها في محافظة المفرق الأسبوع الماضي، حيث تفقد العيسوي الخميس مشاريع مبادرات ملكية في مناطق بلعما والخالدية ومغير السرحان.