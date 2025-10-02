الغذاء والدواء : بطاقة بيان إلزامية على عبوات زيت الزيتون لحماية المستهلك

وطنا اليوم:أكد رئيس قسم المصانع في مديرية الغذاء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء المهندس محمود الصمادي أن المؤسسة بدأت حملاتها الرقابية والتوعوية المكثفة استعدادًا لموسم زيت الزيتون للعام الحالي 2025/2026، بهدف حماية المستهلك وضمان تداول زيت زيتون آمن وصحي خالٍ من الغش.

وأشار الصمادي الخميس، إلى أن هذه الحملات تشمل جولات ميدانية للتأكد من الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية، مع التركيز على مراقبة المعاصر وتطبيق تعليمات جديدة تتعلق بتثبيت بطاقة بيان إلزامية على جميع عبوات زيت الزيتون.

وتشمل هذه البطاقة معلومات مفصلة مثل نوع الزيت (بكر أو بكر ممتاز)، سعة العبوة، اسم المعصرة وعنوانها، بلد المنشأ، وموسم الإنتاج.

وأوضح أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة لترخيص المعاصر قبل بدء الموسم، مع تقييم الاشتراطات الصحية مثل النظافة العامة، مراحل الإنتاج، الشهادات الصحية للعاملين، جودة العبوات، ومناطق التخزين.

كما شدد على أهمية شراء زيت الزيتون من مصادر موثوقة مثل المعاصر مباشرة أو المعارض التي ترعاها وزارة الزراعة، محذرًا من الشراء من مصادر مجهولة أو عروض غير منطقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تؤدي إلى الغش.

وأشار الصمادي إلى حملة “افحص زيتك قبل ما يدخل بيتك” التي توفر فحصًا أوليًا مجانيًا لزيت الزيتون في جميع فروع المؤسسة بالمحافظات، داعيًا المواطنين للاستفادة من هذه الخدمة لضمان جودة المنتج.

وأكد أن المؤسسة تراقب المواد المستخدمة في تعبئة الزيت، مثل عبوات الصفيح، للتأكد من حصولها على شهادات مأمونية التلامس مع المواد الغذائية.

وختم الصمادي بتوجيه رسالة توعوية للمواطنين بضرورة التحقق من مصدر الزيت وبطاقة البيان، مؤكدًا أن المؤسسة ستتعامل بحزم مع أي حالات غش تجاري، مع إمكانية تحويل المخالفين إلى الادعاء العام.