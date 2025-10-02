الخرابشة: موجة الحر الأخيرة كشفت عن تحديات المنظومة الكهربائية

وطنا اليوم:تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم محطة تحويل الطاقة الكهربائية التابعة لمستشفى الأميرة بسمة الجديد في محافظة إربد بحضور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة ومدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي ومدير المستشفى الدكتور إبراهيم الشهابات.

وأكد الخرابشة أن المحطة تعد استراتيجية ومتطورة وتشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمستشفى بما يضمن ديمومة التيار الكهربائي واستقرار الخدمة .

وخلال جولة تفقدية أخرى لمحطة تحويل الشيخ خليل الرئيسية التابعة لشركة كهرباء إربد أشار الخرابشة إلى أن موجة الحر الأخيرة أظهرت ضغوطا وتحديات على المنظومة الكهربائية ما دفع الوزارة وشركات التوزيع والتوليد إلى استخلاص الدروس وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي ظروف مشابهة مستقبلا.

وأضاف أن بعض محطات التحويل التابعة لشركات التوزيع سواء الرئيسية او الفرعية تعرضت خلال الفترة الماضية لأحمال مرتفعة تسببت بتوقفات وأدت إلى تنفيذ إطفاءات مبرمجة مبينا أن الوزارة تتابع مع شركات التوزيع لإجراء الصيانات والتحديثات اللازمة استعدادا لفصلي الصيف والشتاء.

وكشف الخرابشة عن خطط لشركة كهرباء إربد لإنشاء محطات فرعية جديدة قبل الصيف القادم بما يسهم في تحسين الخدمة الكهربائية ورفع كفاءتها للمشتركين.

وأكد الوزير أن التحديات تتركز في فصل الصيف نتيجة ارتفاع الأحمال بسبب وحدات التكييف لافتا إلى أن التنسيق جاري مع جميع شركات التوزيع والتوليد لرفع مستوى الاستعداد وضمان عدم حدوث أي انقطاعات مستقبلية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة بدأت جولات تفقدية لمحطات شركات التوزيع الثلاث حيث شملت محافظات الوسط عبر شركة الكهرباء الأردنية واليوم شركة كهرباء إربد وذلك بهدف الاطلاع على جاهزية الشركات والدروس المستفادة من حالات الطوارئ.

وأشار السعايدة إلى أن نظام الكهرباء في المملكة يعمل حاليا بكفاءة عالية وجاهزية تامة ويتم متابعته ومراقبته بشكل مستمر لضمان ديمومته واستمراريته بشكل متطور وآمن.

وقال مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس بشار التميمي إن محطة الشيخ خليل تزود مدينة إربد بالطاقة الكهربائية وزيارة الوزير تهدف للاطلاع على استعدادات الشركة والأحمال المتوقعة خلال الصيف والشتاء والتأكيد على الخطط المستمرة لتطوير الشبكة والمنظومة الكهربائية.

وأضاف أن زيارة مستشفى الأميرة بسمة الجديد ومركز المراقبة والتحكم جاءت لتأكيد حرص الشركة على الاستمرارية في تقديم خدمة ذات جودة عالية في مختلف مناطق الامتياز وبما يضمن خدمة متقدمة وذات كفاءة.

وأشار التميمي إلى أن الاتفاقية الأخيرة مع بلدية إربد الكبرى ستسهم في تعزيز الشبكة الكهربائية من خلال تركيب محولات جديدة الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والقطاعات السكنية والتجارية والاستثمارية.

واكد المهندس التميمي ان الشركة لديها خطط استراتيجة مستقبلية لتعزيز المنظومة الكهربائية بحيث نضمن تقديم خدمة مثلى ومتقدمة ومتطورة للتعامل مع مختلف الظروف .

واطلع الوزير الخرابشة على سير الأداء في مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة كهرباء محافظة إربد واستمع لشرح عن تقدم سير الإنجاز وكفاءة أنظمة التشغيل ومستوى الجاهزية الفنية وضمان استمرارية الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين بجودة وكفاءة عالية ضمن منطقة امتياز الشركة.

كما زار الوزير إحدى محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية في إربد و الحاصلة على تصريح إنشاء من الهيئة حيث ابدى الوزير اعجابه بمشاريع شركة كهرباء اربد المتطورة والتي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وشحن المركبات