منتجع سان جورج – الفحيص يدعم المرأة في شهر التوعية بسرطان الثدي

2 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:يشارك منتجع سان جورج المجتمع المحلي و الدولي في إحياء شهر التوعية بسرطان الثدي، مؤكداً التزامه الدائم بدعم صحة المرأة وتمكينها وتعزيز رفاهها.
وقال محمد الدادا ;المدير العام لمنتجع سان جورج: “رسالتنا هذا الشهر هي رسالة رعاية ووعي وتمكين. نحن في سان جورج نحرص دائماً على دعم المرأة من خلال التشجيع على الفحص المبكر ونشر التوعية الصحية والوقوف إلى جانب كل سيدة في رحلتها.”
وأضافالدادا أن هذه الحملة تعكس التزامنا تجاه المرأة، إلى جانب حرصنا على ترسيخ ثقافة التمكين والمسؤولية المجتمعية. كما أننا في سان جورج ملتزمون بتقديم أعلى المعايير الدولية من خلال حصولنا على شهادة ISO22000
و خدماتنا الفندقية المصنفة خمس نجوم. فنحن نؤمن أن التميز في الضيافة يسير جنباً إلى جنب مع العناية بالمجتمع الذي نخدمه.”
يضم منتجع سان جورج مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات المتميزة، منها مطعم بلوم جاردن الوجهة الحيوية للماكولات العالميه و الشرقية ، وواي لاونج الأنيق للترفيه واللقاءات الاجتماعية، إلى جانب منطقة ألعاب الأطفال المخصصة للعائلات، وقاعة الفعاليات المجهزة بأحدث التقنيات لاستضافة حفلات الزفاف والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية بأعلى درجات الدقة والتميز.
وخلال شهر تشرين الأول، سيقدم منتجع سان جورج وبلوم جاردن عروضاً ومبادرات خاصة للسيدات، بهدف رفع مستوى الوعي وتشجيع الاهتمام بالصحة. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على دور المنتجع كمؤسسة رائدة في الضيافة وذات مسؤولية مجتمعية.
للمزيد من المعلومات أو للحجز:
منتجع سان جورج – الفحيص
مركز الاتصال: 0798101101
البريد الإلكتروني: info@san-george.com


