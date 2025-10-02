الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية سلامة الأردنيين على متن أسطول الصمود

وطنا اليوم:تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أوضاع الأردنيين الموجودين على متن أسطول الصمود العالمي المُتَّجِه إلى قطاع غزة، والذي اعترضته إسرائيل في المياه الدولية.

وأكّدت الوزارة أنّها تُحمِّل إسرائيل مسؤولية سلامتهم، وتُحذِّر من تعريضهم لأيّ أذى.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أنّ الوزارة ومن خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية على تواصلٍ مباشرٍ مع بعض المواطنين الأردنيين للاطمئنان عن أوضاعهم، وتقوم بكل الإجراءات والاتصالات اللازمة من أجل ضمان سلامتهم واحترام حقوقهم وتأمين عودتهم إلى الأردن.

كما بيّن المجالي أنّ الوزارة ستقدّم أيّ مساعدة مُمكِنة ولازمة لإجلاء رعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تطلب ذلك من الوزارة.

وأكّد المجالي إدانة الاعتداء على الأسطول؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لحرية الملاحة وتعريضًا لحياة المدنيين للخطر.

وشدّد المجالي على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل احترام التزاماتهما بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ورفع جميع القيود أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لمواجهة الكارثة الاستثنائية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي على القطاع.