مواطنون : البندورة بـ 70 قرشا والخيار بدينار

وطنا اليوم:أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع اللافت في أسعار الخضار والفواكه، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البندورة 70 قرشاً، فيما تراوح سعر الخيار بين 80 قرشاً ودينار. كما شهدت أسعار منتجات أخرى مثل البصل، البطاطا، الباذنجان، الفلفل الأخضر وغيرها من المنتجات الزراعية زيادات ملحوظة.

وأشار المواطنون إلى عدم وجود مبررات واضحة لهذا التفاوت الكبير في الأسعار، مؤكدين أن هذه الارتفاعات تجاوزت حدود المنطق وخلقت تحديات كبيرة لتلبية احتياجاتهم المنزلية الأساسية، مما عمّق الأزمة بالنسبة للعديد منهم.

من جهة أخرى، برّر بعض التجار هذه الزيادات بكونها نتيجة لفترة انتقالية بين المواسم الزراعية، حيث توقعوا أن أسعار البندورة وغيرها من الخضروات ستنخفض تدريجياً مع وصول المحصول الجديد للسوق.

في المقابل، تكشف النشرات الرسمية للسوق المركزي عن أسعار أقل نسبياً مقارنة بما يُعرض في الأسواق التجارية، إذ تُظهر إمكانية الحصول على الخضروات بأسعار أقل بنسبة لا تقل عن 20%.

وفقاً لتقارير السوق المركزي التي تفيد بأدنى وأقصى الأسعار لكل صنف، يبلغ سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشاً، البصل الناشف بين 20 و30 قرشاً، البطاطا بين 20 و35 قرشاً، البندورة بين 10 و35 قرشاً. أما الجزر فيتراوح سعره بين 40 و60 قرشاً، الخيار بين 30 و50 قرشاً، الزهرة بين 25 و65 قرشاً، فيما بلغت أسعار الليمون بين 70 و150 قرشاً والموز البلدي بين 60 و90 قرشاً.