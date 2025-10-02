الإعلامية لانا طاهر.. حضور شبابي متميز وصوت صاعد في الإعلام الأردني

وطنا اليوم:برزت الإعلامية لانا طاهر كأحد أبرز الوجوه الإعلامية الشابة في الأردن، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة أن تفرض نفسها كإعلامية بارزة تجمع بين المهنية والقدرة على التأثير، مما يجعلها مرشحة لأن تكون من الأسماء الرائدة في المشهد الإعلامي المحلي والإقليمي خلال السنوات المقبلة.

تخصصت طاهر في الإعلام السياسي والاجتماعي والقانوني، وقدمت برامج حوارية نوعية ناقشت قضايا الشارع الأردني وملامست هموم المواطن، من أبرزها: برنامج صوت الشعب وبرنامج حقك تعرف، إلى جانب برامج وبودكاست حوارية مع صنّاع القرار والمؤثرين لاقت تفاعلاً جماهيرياً واسعاً.

وتشغل طاهر اليوم منصب مدير الإعلام في عدد من المؤسسات الأردنية، حيث لعبت دوراً محورياً في تطوير الاستراتيجية الإعلامية للمؤسسات وتعزيز حضورها الرقمي، كما أدارت عدداً من المؤتمرات الصحفية والندوات الكبرى، أبرزها المؤتمر الصحفي الخاص بـ قمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي، الذي شكل منصة شبابية مؤثرة على مستوى المنطقة.

كما تعد لانا طاهر واجهة إعلامية لعدد من الماركات التجارية والمنصات الإخبارية والإعلامية، إضافة إلى امتلاكها علاقات واسعة، مما يعكس حضورها المتنامي في الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء.

ولم يقتصر تميزها على الجانب المهني فقط، بل كانت ضمن الأوائل على دفعتها الجامعية، وحصلت على إشادة أكاديمية واسعة بفضل مشاريعها المبتكرة، الأمر الذي عزز صورتها كإعلامية تجمع بين التفوق العلمي والنجاح العملي.

اليوم، تعمل الإعلامية لانا طاهر أيضاً ضمن منصة “I influence”، مؤكدة حضورها الفاعل في الفضاء الرقمي والإعلام الجديد، وهو ما يعزز من مكانتها كصوت شبابي قادر على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور.

إن مسيرة الإعلامية لانا طاهر تجسد صورة الجيل الجديد من الإعلاميين الشباب الذين يمتلكون القدرة على الربط بين المهنية التقليدية وأدوات الإعلام الرقمي الحديث، لتكون بالفعل إحدى الوجوه الواعدة التي يُتوقع لها مستقبل مؤثر في الإعلام الأردني والعربي.