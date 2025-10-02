بنك القاهرة عمان
الإحتلال يعتقل مواطن أردني مشارك في أسطول الصمود

2 أكتوبر 2025
الإحتلال يعتقل مواطن أردني مشارك في أسطول الصمود

وطنا اليوم:نشر المواطن الأردني عبد الله غباش مقطع فيديو أعلن فيه أنه أوقف من قبل قوات الاحتلال أثناء مشاركته في “أسطول الصمود” المتوجه إلى قطاع غزة.
وقال غباش أنه في حال نشر الفيديو الذي قام بتسجيله بشكل مسبق فيما يبدو، فهذا يعني أنه قد تم أسره من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وانتشر المقطع الذي قال فيه غباش إنه أحد المشاركين في الأسطول الهادف إلى كسر الحصار المفروض على القطاع، مؤكّدًا أنه في مهمة إنسانية ملتزمة بالقانون الدولي، وأنه أُسر لأنه يحاول القيام بواجبه الإنساني والأخلاقي لوقف جريمتي التجويع والإبادة في قطاع غزة.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن الجيش الإسرائيلي سيطر على أكثر من 40 سفينة من أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات المشاركين، بعد ليلة من الاعتداءات على السفن المشاركة بالأسطول.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن مئات المشاركين ينقلون إلى ميناء أسدود “للترحيل الطوعي” أو لإجراءات قضائية لترحيل قسري.
وكشفت أن قوات الجيش والبحرية تقوم بمسح بحري للتأكد من عدم نجاح أي سفينة في الاقتراب من قطاع غزة.
أتى ذلك بعد أن أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها سترحّل جميع الناشطين الذين كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي إلى أوروبا.

 

