بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الفراية للمحافظين: لا شكاوى مالية أو حقوقية خارج اختصاص القضاء

2 أكتوبر 2025
الفراية للمحافظين: لا شكاوى مالية أو حقوقية خارج اختصاص القضاء

وطنا اليوم:أصدر وزير الداخلية ، مازن الفراية، تعميماً رسمياً يمنع المحافظين والحكام الإداريين في مختلف أنحاء المملكة من استقبال أو النظر في الشكاوى ذات الطبيعة الحقوقية والمالية، مؤكداً أن هذه القضايا هي من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية.
وجّه التعميم، الذي تم إرساله إلى جميع المحافظين، بضرورة الالتزام الدقيق بالصلاحيات المحددة للحكام الإداريين وفقاً لنظام التشكيلات الإدارية، والذي يحصر مهامهم في الواجبات الإدارية والأمنية البحتة.
ويأتي هذا القرار لوضع حد للتداخل الذي كان يحدث تاريخياً، حيث كان الحاكم الإداري يقوم بأدوار اجتماعية تتجاوز أحياناً مهامه الرسمية، بما في ذلك التدخل لحل نزاعات مدنية ومالية.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توجيه المواطنين إلى المسار الصحيح والقانوني لحل نزاعاتهم، حيث يوفر القضاء الضمانات الكاملة والآليات الدقيقة للتعامل مع القضايا المالية والحقوقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

صدمة جديدة بشأن عودة برشلونة لكامب نو

20:42

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

20:31

الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

20:24

المعلم… رسول القيم وباني الأجيال

20:15

الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

20:07

بوتين: انهيار الهيمنة الغربية مسألة وقت.. وزمن الإملاءات قد انتهى

19:45

الذنيبات: رأيت معلّمي في الثّانويّة، فلم أتمالك نفسي وقبّلت رأسه

19:26

إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

19:23

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض TFWA العالمي بمدينة كان – فرنسا

19:11

دراسة: الإناث في الأردن يفضلن العمل بالقطاع العام

19:07

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

19:04

77 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وفيات
وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه اللهوفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025