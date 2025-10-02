اليابان تجدد التزامها بدعم اللاجئين وبرنامج التغذية المدرسية في الأردن

وطنا اليوم:رحّب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بسفير اليابان لدى الأردن أساري هيديكي، خلال زيارته إلى مخيم الأزرق للاجئين، مؤكداً دعم اليابان الثابت للعمليات الإنسانية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المملكة.

وخلال الزيارة، أجرى السفير أساري ووفد من السفارة جولة في أحد المتاجر المتعاقدة مع البرنامج، حيث يستخدم اللاجئون مساعداتهم النقدية الشهرية لشراء المواد الغذائية التي يختارونها.

كما التقى بإحدى الأسر التي تتلقى المساعدة النقدية من برنامج الأغذية العالمي، وزار مطبخاً إنتاجياً تديره نساء من المخيم، حيث يقمن بإعداد وتغليف الوجبات المدرسية الصحية لأطفال المدارس المستفيدين من البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

وعلّق السفير أساري على الزيارة قائلاً: “لقد أظهر الأردن كرماً استثنائيا في استضافة اللاجئين السوريين لأكثر من عقد من الزمن. تؤكد اليابان التزامها بدعم جهود الأردن في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الأردنيون واللاجئون السوريون، من خلال دعم المساعدات النقدية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي والبرنامج الوطني للتغذية المدرسية “.

من جانبها، قالت أنتونيلا دابريل، الممثلة المقيمة والمديرة القطرية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن: “نحن ممتنون لحكومة وشعب اليابان. إن زيارة السفير أساري تبرز التزام اليابان بدعم الأسر اللاجئة الأكثر ضعفاً وتعكس الشراكة القيّمة مع برنامج الأغذية العالمي، والتي تمكّننا من مواجهة تحديات الأمن الغذائي في وقت تحد فيه فجوات التمويل من قدرتنا على تقديم الدعم لمن يعتمدون عليه.”

بفضل مساهمة اليابان هذا العام، تمكّن برنامج الأغذية العالمي من تقديم مساعدات نقدية لأكثر من 38,000 لاجئ لمدة شهر، وتنظيم أنشطة توعية غذائية لـ 400 امرأة حامل ومرضعة وأطفالهن الصغار. وبفضل دعم اليابان وشعبها، تمكّن البرنامج أيضاً من توفير وجبات مدرسية صحية لما يقارب 90,000 طالب من الأردنيين واللاجئين في المجتمعات المحلية لمدة فصل دراسي واحد.

وبدعم من الشركاء المانحين، يقدّم برنامج الأغذية العالمي حالياً مساعدات نقدية شهرية لـ 248,000 لاجئ، معظمهم من السوريين، في المخيمات والمجتمعات المستضيفة، ويوفر وجبات مدرسية لـ 475,000 طفل من الفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء الأردن.

ومع ذلك، ومنذ تموز 2023، أجبر نقص التمويل البرنامج على خفض قيمة المساعدات النقدية الشهرية المقدمة للاجئين من 23 دينارا أردنيا (32 دولارا) إلى 15 دينارا أردنيا (21 دولارا) للشخص الواحد.