تكريم طالبتين وافدتين من عمان الأهلية في حفل الأوائل بوزارة التعليم العالي

وطنا اليوم:برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بوحدة شؤون الطلبة الوافدين، شاركت جامعة عمان الأهلية في حفل تكريم الطلبة الوافدين الأوائل في مؤسسات التعليم العالي الأردنية للعام الجامعي 2024 / 2025، في فندق Signia by Hilton Amman وسط حضور رسمي وأكاديمي واسع.

وقد مثلت الجامعة في هذا الحدث الدكتورة نور الدباس نائب عميد شؤون الطلبة، حيث جرى تكريم الطالبة شذى محمد السوسه من الجمهورية اليمنية الحاصلة على درجة البكالوريوس في الترجمة، والطالبة جلنار ميرادوفا من جمهورية تركستان الحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وذلك تقديرًا لتفوقهما الأكاديمي وتميزهما في التحصيل العلمي خلال فترة دراستهما في الجامعة.

وأعربت الدكتورة نور الدباس عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز مؤكدة أن هذا التكريم يعكس المستوى الأكاديمي المرموق الذي يتمتع به طلبة الجامعة ويجسد التزام جامعة عمان الأهلية بتوفير بيئة تعليمية محفزة تدعم التميز والريادة لا سيّما بين الطلبة الوافدين.

هذا ، وقد تخلّل الحفل كلمات رسمية وعرض تعريفي بهوية وحدة شؤون الطلبة الوافدين تحت شعار “أدرس في الأردن”، إلى جانب فيديو يوثق تطور استقطاب الطلبة الدوليين في المملكة، إضافة إلى فقرات شعرية وفنية بمشاركة عدد من الطلبة الموهوبين، فيما اختتمت الفعالية بتوزيع الشهادات والدروع التقديرية على الطلبة المكرمين والتقاط الصور التذكارية.