بنك ABC في الأردن ينظم حملة تبرع بالدم من قبل موظفيه‎

وطنا اليوم:في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل تجاه المجتمع، نظم بنك ABC في الأردن حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مديرية بنك الدم، حيث شارك الموظفون بحماس في هذا العمل الإنساني النبيل، مؤكدين على أهمية التضامن والمساهمة في إنقاذ الأرواح.

وتهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين الموظفين، وتعزيز قيم العطاء والمسؤولية الاجتماعية، من خلال المشاركة الفاعلة في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المرضى. كما تسهم الحملة في تعزيز صحة الموظفين عبر تنشيط الدورة الدموية لديهم.

وفي تعليق لسعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن على الحملة: “نفخر بروح المبادرة لدى موظفينا، فكل قطرة دم تبرعوا بها تمثل رسالة أمل وحياة للآخرين، وتعكس التزام البنك الدائم بدعم المجتمع وتعزيز قيم التعاون والعطاء التي نؤمن بها.”

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي ينفذها البنك، تأكيدًا على دوره الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز روح التكافل بين أفراده.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.