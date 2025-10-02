الحكومة تقترض 215 مليون دولار عبر سندات خزينة بفائدة 5.75%”

وطنا اليوم:اقترضت الحكومة أمس الأربعاء، 215 مليون دولار عبر طرحها لسندات خزينة من خلال البنك المركزي الأردني.

ووفقًا لتفاصيل الاقتراض، فقد اقترضت الحكومة 215 مليون دولار على أن يتم تسديدها خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيتم البدء بتسديد هذا الاقتراض من تاريخ اليوم وحتى 2030.

وبحسب تفاصيل نتائج المزاد، سيتم تسديد قيمة الاقتراض بفائدة مقدارها 5.75%.

هذا، ووصلت خدمة الدين العام، التي تعني الأقساط والفوائد التي دفعتها الحكومة على القروض منذ مطلع العام الحالي ولغاية نهاية تموز، قرابة 3.155 مليار دينار، فيما وصلت بنهاية النصف الأول من العام الحالي، إلى قرابة 2.620 مليار دينار، بحسب بيانات وزارة المالية.

ومع تتبع حركة أدوات الدين، التي تستخدمها الحكومة لإدارة الدين العام، نجد أن الحكومة أصدرت سندات خزينة منذ بداية 2025، بنحو 3.375 مليار دينار، مقابل إطفاء ديون بقيمة بلغت 2.150 مليار دينار، فيما بلغت الفوائد خلال هذه المدة، نحو 795 مليون دينار.