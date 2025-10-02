انخفاض أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

وطنا اليوم:كشف رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت أن أسعار اللحوم البلدية والمستوردة شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، خلافا لما كانت عليه قبل أسابيع.

وفي تصريح أوضح الكواليت أن الأسعار انخفضت تدريجيا حيث تراوح سعر الجدي والخروف البلدي ما بين 7.5 و8 دنانير للكيلوغرام المذبوح، فيما تراجع سعر الخروف الروماني ليصل إلى حدود 7 دنانير، وهو مستوى مقارب لأسعار اللحوم البلدية.

هذا الانخفاض، وفق الكواليت، جعل المستهلك المحلي يُقبل بشكل أكبر على شراء البلدي على حساب الروماني، ما أدى إلى ضعف الطلب على الأخير بشكل ملحوظ، خاصة مع تقارب الأسعار بينهما.

أما سعر «الرمسي» البلدي فبقي عند حدود 12 دينارًا للكيلوغرام، وهو سعر متعارف عليه سواء في مواسم الذروة أو خارجها-بحسب- الكواليت.

وبين كما اللحوم السورية تُباع بأسعار مقاربة للحوم الأردنية، ما زاد من حدة المنافسة داخل السوق.

ودعا الكواليت المستهلكين إلى البحث عن الأسعار المنخفضة وتجنب التعامل مع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، مؤكدا أن الفروقات في الأسعار واضحة جدا. وأشار إلى أن دخول الخروف السوري إلى السوق لأول مرة هذا العام، إلى جانب استيراد كميات كبيرة من الجدي السوري، أدى إلى وفرة في المعروض وانخفاض ملموس في الأسعار عند المربين.

ولفت إلى أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، وارتفاع الالتزامات المالية على المستهلكين،خفض الطلب المحلي على اللحوم خلال فترة الانتقال الخريفي.

وفيما يتعلق بالتصدير، كشف الكواليت أن الكمية المصدرة إلى الأسواق الخليجية تجاوزت 600 ألف رأس من الأغنام منذ إعادة فتح باب التصدير، لافتا إلى أن العمليات ستستمر حتى نهاية العام، لكنها تشهد حاليا بطئا ملحوظا نتيجة بعض التعليمات الرسمية وإيقاف عدد من المزارع، إلى جانب تراجع وتيرة الطلب الخليجي.

وفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون