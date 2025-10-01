الأردن يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ في السعودية

وطنا اليوم:يشارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، في اجتماع قادة ميونخ الذي يُعقَد في مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط وتداعياته الجيوسياسية.

ويشارك الصفدي في الجلسة الافتتاحية بعنوان “السعي نحو أرضية مشتركة: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، كما سيجري عددًا من اللقاءات مع نظرائه المشاركين في الاجتماع لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.