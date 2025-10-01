بنك القاهرة عمان
الخطيب تستقبل جموع المهنئين بتعيينها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

ساعتين ago
وطنا اليوم – استقبلت الأستاذة لارا الخطيب في مكتبها بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات جموع المهنئين بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتسلّمها مهامها الجديدة.

وأعربت الخطيب عن بالغ شكرها وتقديرها للمشاعر الطيبة والنبيلة إزاء توافد المهنئين من كوادر الموظفين وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة .

وعبرت الخطيب عن امتنانها العميق لهذه الثقة الغالية، مؤكدة عزمها على العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطن.

كما  تلقت الخطيب برقيات تهنئة من عدد من الجهات في المملكة أعربوا فيها عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات بتعيينها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات سائلين الله العلي القدير المزيد من التقدم والازدهار للهيئة تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله ورعاهما.


