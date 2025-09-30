الأردن وأوزبكستان يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الصناعات الدفاعية

وطنا اليوم:استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في القيادة العامة، وزير الدفاع الأوزبكي الفريق شهرت خالمحمدوف، والوفد المرافق.

وجرى للفريق الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين وتوسيعه ليشمل جميع المجالات، بما في ذلك تبادل الخبرات في الخدمات الطبية العسكرية وطب الميدان، وبرامج التدريب والتمارين العسكرية التي تساهم في رفع كفاءة القوات المسلحة لكلا الجيشين.

واستمع رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف، إلى عدد من الإيجازات العسكرية التي استعرضت أبرز التحديثات والتطورات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والجهود الإنسانية المبذولة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الأوزبكي بمتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق مع القوات المسلحة الأردنية في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة بين الطرفين.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة الأوزبكية، في مجالات الصناعات الدفاعية وقطاع الخدمات الطبية والتدريب المشترك وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين المشتركة، إضافةً إلى المشاركة في المؤتمرات والمعارض العسكرية.

وفي نهاية الزيارة دوّن وزير الدفاع الأوزبكي كلمة في سجل كبار الزوار.

حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.