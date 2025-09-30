تجمع الصور الحية والذكاء الاصطناعي.. واتساب يطلق 5 تحديثات ضخمة

وطنا اليوم:أطلق تطبيق “واتساب” أخيرا مجموعة من الميزات الجديدة التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتسهيل مشاركة الذكريات والتعامل مع المحادثات الجماعية على أنظمة iOS وأندرويد. وفيما يلي أبرز خمس ميزات كانت الأكثر إثارة لاهتمام المستخدمين.

مشاركة صور حية

أحد أبرز التحديثات هو دعم واتساب لعرض ومشاركة الصور الحيّة Live Photos على آيفون أو ما يعرف بـ Motion Photos على أجهزة الأندرويد. وميزة كهذه تمكنك من التقاط لحظات أقرب إلى الحياة الحقيقية، حيث تتحرك الصورة قليلاً كأنها فيديو قصير، بدلًا من الصورة الثابتة التقليدية.

المسح الضوئي للمستندات

إذا كنت تستخدم أندرويد، فستتمكّن قريبًا من مسح المستندات ضوئيًّا داخل “واتساب”، وتعديلها ثم إرسالها مباشرة دون الحاجة لمغادرة التطبيق. أما مستخدمو آيفون، فلا حاجة لانتظار الميزات الجديدة؛ لأن هذه الميزة متوفرة لديهم بالفعل ضمن التطبيق من خلال الضغط على زر “+” داخل المحادثة ثم اختيار “Scan Document”.

تحسين ميزة البحث

عادة ما تضيع أسماء المحادثات الجماعية بين المئات من المجموعات، لكن التحديث الجديد يوفّر آلية بحث أذكى. فإذا أدخلت أسماء أشخاص تعرفهم، سيعرض لك التطبيق المجموعات التي تشاركهم فيها. بهذه الطريقة، لن تضطر للبحث الطويل بين الدردشات للعثور على المجموعة التي تبحث عنها.

تخصيص خلفيات الفيديو

يقدم “واتساب” دعمًا لميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، منها إنشاء خلفيات مخصصة للدردشات، أو عند إجراء مكالمات فيديو تلوين الخلفيات افتراضيًّا بمواقع تحبها أو أماكن خيالية. كما يمكنك استخدام الخلفيات الناتجة في الصور والفيديوهات التي يتم التقاطها داخل التطبيق نفسه.

جدول إطلاق الميزات

حتى الآن، لم تكشف “واتساب” عن الجدول الزمني الدقيق لإطلاق كل هذه الميزات لمختلف المستخدمين حول العالم. لذلك؛ يُنصح بالتأكد دوريًّا من التحديثات الجديدة على متجر التطبيقات لديك أو للتأكد من توفر هذه الإضافات في جهازك. ويُظهر هذا التحديث الضخم كيف أن “واتساب” يعمل على دمج قدرات أكثر تطورًا داخل التطبيق نفسه، من دعم الصور الحيّة إلى أدوات ذكية للبحث ومظهر الدردشة.

وستعزز هذه الميزات من سلاسة الاستخدام، وتسهّل إدارة الدردشات والمحتوى داخل التطبيق