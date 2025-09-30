بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

30 سبتمبر 2025
إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور، الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الموافق الأول والثاني من تشرين الأول 2025.
وقالت الإدارة، إن حركة السفر ستعود كالمعتاد ابتداءً من يوم الجمعة الثالث من تشرين الأول، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد عمل الجسر وقرارات فتحه أو إغلاقه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:24

60 قتيلا و147 جريحا بزلزال الفلبين

09:15

الولايات المتحدة تدخل رسميا في حالة شلل فدرالي

09:06

العدوان والحصار يحرمان كبار السن بغزة من حقهم في الغذاء والدواء

09:01

الأردن يشارك اليوم باجتماع قادة ميونخ في السعودية

07:31

الخطيب تستقبل جموع المهنئين بتعيينها رئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

20:49

أكسيوس: نتنياهو أدخل تغييرات جوهرية على خطة ترامب

20:29

انتصار جديد للمقاطعة .. ريبوك تطلب إزالة شعارها من زي منتخب الاحتلال

20:15

الأردن وأوزبكستان يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الصناعات الدفاعية

20:08

تجمع الصور الحية والذكاء الاصطناعي.. واتساب يطلق 5 تحديثات ضخمة

19:59

السفير هيثم أبو الفول يقدم أوراق اعتماده لولي العهد السعودي

19:53

رسوم جديدة على تحويلات كليك للتجار والشركات وأصحاب الأعمال

19:45

الكارت الأخضر.. مباراة المغرب في مونديال الشباب تدخل التاريخ

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشة