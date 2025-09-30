إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس

وطنا اليوم:أعلنت إدارة أمن الجسور، الثلاثاء، عن إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة جميع المسافرين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الموافق الأول والثاني من تشرين الأول 2025.

وقالت الإدارة، إن حركة السفر ستعود كالمعتاد ابتداءً من يوم الجمعة الثالث من تشرين الأول، داعية المسافرين إلى متابعة وسائل الإعلام لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد عمل الجسر وقرارات فتحه أو إغلاقه.