الملك يستقبل مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الثلاثاء، مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان للتنمية الاستراتيجية ساردور أومورزاكوف، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد.

وتأتي زيارة المسؤول الأوزبكي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى للمملكة في إطار متابعة مخرجات زيارة جلالة الملك إلى أوزبكستان في آب الماضي، إذ يجتمع بعدد من المسؤولين المعنيين.

وأشاد جلالته لدى لقائه المستشار أومورزاكوف بمتانة علاقات الصداقة بين الأردن وأوزبكستان، مؤكدا ضرورة إدامة التعاون واستثمار فرص النمو المتاحة، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتعليم والسياحة والدفاع.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة التنسيق بين حكومتي البلدين للبناء على مخرجات زيارته إلى أوزبكستان التي شهدت توقيع تسع اتفاقيات وبرتوكوليّ تعاون وثلاث مذكرات تفاهم.

وبحث اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، أبرز مستجدات الإقليم، لا سيما في غزة، والضفة الغربية، والقدس.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة، والوفد المرافق للضيف.