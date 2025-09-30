بنك القاهرة عمان
الأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة لمؤذنين وخدم مساجد

30 سبتمبر 2025
الأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة لمؤذنين وخدم مساجد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة بمسمى ( مؤذن وخادم مسجد ) وفقاً لاحتياجات الوزارة على مكان الاقامة المبينة.
على الراغبين بالتقدم لإشغال الوظيفة ممن تتوفر لديهم متطلبات شروط اشغالها التقدم بطلب توظيف إلكترونياً من خلال الرابط التالي:
https://app3.spac.gov.jo/

وذلك ابتداء من صباح يوم الأحد الموافق 5/10/2025 ولغاية مساء يوم الاثنين الموافق 13/10/2025.
الكفايات الفنية المطلوبة لإشغال الوظيفة:
أداء الأذان والإقامة وفق الأحكام الشرعية بإتقان.
القدرة على الإمامة بالمصلين في حالات غياب الإمام.
فتح وإغلاق المسجد وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة أوقات خاصة لشهر رمضان.
الحفاظ على مقتنيات المسجد والمرافق، والتنسيق مع الإمام ولجنة الرعاية لتوفير المستلزمات الضرورية وأدوات التنظيف.
القدرة على تشغيل ومراقبة أنظمة الطاقة الشمسية في المسجد وضمان عملها بكفاءة.
تجهيز المسجد للصلوات والفعاليات الدينية وضمان سير العمل اليومي بسلاسة.
القدرة على التعرف على الأعطال البسيطة واتخاذ الإجراءات المناسبة لإبلاغ الجهات المختصة.
القدرة على متابعة الصيانة الدورية للمرافق الأساسية والتنسيق مع الجهات الفنية.
الشروط العامة لإشغال الوظيفة:
على المتقدم ان يكون من مواليد 1977 وما بعد.
ان يكون اردني الجنسية.
أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فما دون علماً بأنه لن تعتمد الطلبات المقدمة من حملة الشهادات الجامعية وشهادات دبلوم كليات المجتمع ( الشامل )
ان يكون لائقاً صحياً وغير محكوم بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأداب العامة.
أن لا يكون المتقدم من المتقاعدين المدنيين أو العسكريين أو متقاعدي الضمان الاجتماعي .
أن يكون مكان الإقامة حسب بطاقة الأحوال المدنية مطابق لمكان الوظيفة.


