وفاة سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوط غامض من الطابق 22

30 سبتمبر 2025
وفاة سفير جنوب أفريقيا في باريس بعد سقوط غامض من الطابق 22

وطنا اليوم:أفادت تقارير إعلامية فرنسية، الثلاثاء، بالعثور على سفير جنوب إفريقيا في باريس ميتا بعد سقوطه من الطابق 22 بأحد الفنادق.
وقالت صحيفة “لو فيغارو”، نقلا عن مكتب المدعي العام، إن إيمانويل مثيثوا عثر عليه ميتا صباح الثلاثاء جنب “فندق حياة” في الدائرة الـ17.
وأضافت: “يُعتقد أن سفير جنوب إفريقيا قفز من النافذة”.
كما ذكرت “لوباريزيان”: “يُعتقد أن الدبلوماسي البالغ من العمر 58 عاما قد قفز من الطابق الثاني والعشرين من الفندق ذي الأربع نجوم”.
وأوضح مكتب المدعي العام: “كان السفير قد حجز غرفة في الطابق الثاني والعشرين، وقد فُتحت نافذتها الآمنة بالقوة”.
وكانت زوجة السفير قد أبلغت عن اختفائه في اليوم السابق، وقالت إنها تلقت منه رسالة مُقلقة مساء الإثنين.
وتتولى فرقة مكافحة الجرائم ضد الأشخاص (BRDP) التحقيق في القضية.
وأحجم متحدث باسم شرطة باريس عن التعليق لوكالة رويترز، ولم يكن هناك رد عند الاتصال بسفارة جنوب إفريقيا.


