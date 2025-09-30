فرسان التغيير تدعم الفنانة التشكيلية غادة أبو عياش في معرضها الفني الجديد

وطنا اليوم:انطلاقًا من إيمان مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني بدور الثقافة والفنون كركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة، واعتبار الإبداع الفني أحد أعمدة النهضة الإنسانية، يشرفنا الإعلان عن دعم الفنانة التشكيلية غادة أبو عياش في معرضها الفني الجديد:

“Echoes of Three”

📅 التاريخ: 1 تشرين الأول / أكتوبر 2025

🕕 الوقت: الساعة السادسة مساءً

📍 المكان: بيت شقير – جبل عمّان، 38 شارع الخرفان

ويأتي هذا المعرض بمشاركة نخبة من الفنانين، ليجسّد القيم الجمالية التي تعكس عمق الهوية الإنسانية، ويبرز مكانة الفن كأداة للتعبير الراقي وإثراء المشهد الثقافي الأردني.

وتؤكد مؤسسة فرسان التغيير أن رعاية مثل هذه المبادرات الفنية تندرج ضمن رسالتها في دعم المبدعين، وتمكين الطاقات الوطنية في مختلف المجالات، بما يعزز الدور الريادي للأردن على الصعيدين الثقافي والمجتمعي.

إن حضوركم ومشاركتكم في هذا المعرض يشكّلان إضافة نوعية، ودعامة حقيقية للفن والإبداع، وإسهامًا في تكريس الأردن كمنبر حضاري يحتضن الجمال والإبداع الإنساني.