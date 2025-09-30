صناعة عمان تنفذ ورش تدريبية بالتعاون مع شركة مقياس السعودية

وطنا اليوم:عقد في غرفة صناعة عمان لقاء جمع مدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي بالرئيس التنفيذي لشركة مقياس للاستشارات الفنية المستشار عادل الغامدي، بهدف مساعدة الشركات والمصانع الاردنية للتصدير إلى دول الخليج والمملكه العربيه السعوديه على وجه الخصوص .

حيث جرى خلال اللقاء مناقشه العديد من النقاط الهامة، أهمها تقديم خدمات استشارية للمصانع الاردنية بهدف ايجاد حلول فنية للتغلب على مشاكل المصدرين الى السعودية والسوق الخليجي وتوضيح اهم الاشتراطات والمواصفات للمنتجات حسب المواصفات الخليجية والسعودية.

وتم الاتفاق على أن تقوم شركة مقياس بتنفيذ ورشات عمل تدريبية في الاردن تستهدف عدة قطاعات بهدف رفع مستوى الوعي بالاشتراطات والمتطلبات، كما اتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال الايام المقبلة تحوي بنودا هامة تصب في مصلحة المنتج الأردني منها عمل ندوات ووش عمل والمساهمة في نشر المتطلبات والمواصفات السعودية لدى المصنعين وكذلك عمل ربط مع المستوردين في المملكه العربيه السعودية والقيام بزيارات لعدد من المصانع لمناقشه وتطوير تجاربهم في التصدير والعديد من البنود الأخرى ذات العلاقه

وأكدت مسؤولة الجودة والبيئة في غرفة صناعة عمان المهندسة روز الصمادي ان الغرفة تعمل على مساعدة المصانع الاردنية الراغبة في التصدير الأمر الذي ينعكس على زياده الصادرات الأردنية الى السوق السعودي، الذي يعتبر من الاسواق الكبيرة والهامة للصادرات الأردنية.

يذكر ان شركه مقياس هي شركه استشارية سعودية رائدة ومتخصصة في تأهيل و دعم المنتجات المصدرة إلى دول الخليج وتأهيلها للحصول على الشهادات والاشتراطات المطلوبة بما يضمن جودة وسلامة المنتجات وتوفير مناخ مريح وآمن في عمليات التصدير، حيث تقدم الشركات خدماتها لعدد كبير من المصدرين من مختلف دول العالم .