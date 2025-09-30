ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 36.4%

وطنا اليوم:أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025 بلغت نحو 1,050.0 مليون دولار، لتشكل ما نسبته 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نمواً بنسبة 36.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2024، والذي سجل 769.8 مليون دولار او ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

واستحوذت الدول العربية على ما نسبته 61.8% من إجمالي هذه التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 35.6% من إجمالي هذه الاستثمارات، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بما نسبته 26.0% من إجمالي التدفقات، تلتها البحرين (4.8%)، ثم الإمارات العربية المتحدة (2.8%)، أما الدول العربية الأخرى فتصدرت العراق بما نسبته 12.1% من إجمالي هذه الاستثمارات.

أما الدول الأوروبية، فقد شكّلت 16.9% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، منها 13.4% تعود لدول الاتحاد الأوروبي، و2.6% للمملكة المتحدة. كما ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية بما نسبته (2.1%)، اما دول آسيا غير العربية شكلت ما نسبته 2.5% من إجمالي التدفقات، اذ تصدرت الهند بما نسبته 1.3% والصين بنسبة 0.8%. كما شكّلت الدول الأخرى مجتمعة 16.7% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025.

وعلى صعيد توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر حسب النشاط الاقتصادي، استحوذ نشاط “المالية والتأمين” على ما نسبته 37.5% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025، تلاه الأنشطة “العقارية” (11.5%)، متبوعًا نشاط “النقل والتخزين”(6.9%)، ثم بنشاط “الصناعات التحويلية” (6.7%(، يليه نشاط “التعدين واستغلال المحاجر” (6.6%)، وأخيرًا أنشطة ” الإنشاءات وتشييد المباني ” الذي شكّل 4.1% من إجمالي التدفقات.

هذا وشكلت استثمارات الأفراد غير الأردنيين في الأراضي والعقارات ما نسبته 12.2% من اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة خلال النصف الأول من عام 2025.