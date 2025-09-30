بنك القاهرة عمان
عادل إمام يُثير التفاعل بصورة جديدة من أمام الكعبة

30 سبتمبر 2025
عادل إمام يُثير التفاعل بصورة جديدة من أمام الكعبة

وطنا اليوم:انتشرت خلال الساعات الماضية صورة للفنان عادل إمام، ظهر فيها وهو يجلس على كرسي متحرك من أمام الكعبة ويؤدي مناسك العمرة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلاً واسعاً بين الجمهور الذي تساءل عن حقيقة هذه الصورة.
وانقسم الجمهور ما بين متفاعل وسط حالة من الاحتفاء والتأثر، ومشكك في حقيقة الصورة، خاصة مع الإشارة الى أن دخول الكراسي المتحركة الى صحن الكعبة المشرّفة أمر غير مسموح به.

الذكاء الاصطناعي وراء صورة “الزعيم”
لم يهدأ العديد من رواد التواصل الاجتماعي، لمعرفة حقيقة صورة “الزعيم”، حيث كشف عدد من نشطاء السوشيال ميديا أن صورته في الحرم المكّي ليست حقيقية، وتم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدّمة، وتحديداً تقنية “التزييف العميق” المسمّاة بـ “Deepfake”.
كما أكد كثيرون أن عدم صدور بيان من أسرة “الزعيم”، أو عدم التعليق عبر حساباته الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي على الأمر، دليل على كذب الصورة.


