بنك الاتحاد الراعي الحصري لمهرجان “ألوان” للأطفال

وطنا اليوم:أعلن بنك الاتحاد عن رعايته الحصرية لمهرجان “ألوان” الدولي للأطفال، الذي نظمته شركة تنمية العقول اليافعة للفعاليات الثقافية والترفيهية بالتعاون مع متحف الأطفال في عمّان، خلال الفترة من 26 إلى 27 من شهر أيلول.

يُعتبر هذا المهرجان فعالية فريدة من نوعها، حيث جمع عروضاً مسرحية عالمية، ومشاهد استعراضية مبهرة لدمى عملاقة متحركة، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية مبتكرة وتركيبات إبداعية وتجارب عملية ممتعة. واستهدف المهرجان الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاماً، إلى جانب عائلاتهم، ليمنحهم تجربة استثنائية مليئة بالمتعة والاستكشاف.

وحرصاً من بنك الاتحاد على ترسيخ دوره المجتمعي، خصص المهرجان يوماً كاملاً لاستضافة 1,000 طفل من الأطفال الأقل حظاً، كما زارت الفرق المشاركة عدة محافظات من ضمنها الطفيلة وعجلون والفحيص لتأدية عروض مجانية بالشراكة مع المؤسسات والجمعيات الخيرية. وجاءت هذه الجهود لإتاحة الفرصة لجميع الأطفال للاستمتاع بأجواء المهرجان وأنشطته، في خطوة أكدت على التزام البنك والشركة المنظمة بتقديم مبادرات تضمن الشمولية والمساواة في التجارب الثقافية والفنية.

وعكست هذه الرعاية إيمان بنك الاتحاد وشركة تنمية العقول اليافعة للفعاليات الثقافية والترفيهية بأهمية الفنون والثقافة في دعم نمو الأطفال وتعزيز خيالهم، إلى جانب توفير مساحة إبداعية ساهمت في إثراء تجاربهم الحياتية وتعميق الروابط الأسرية عبر فعاليات نوعية لائقة بمكانة الأردن كمركز للثقافة والإبداع.