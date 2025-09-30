وزير البيئة عن القاء النفايات: من لا يرده وعيه ترده المخالفة

وطنا اليوم:أوضح وزير البيئة أيمن سليمان، الهدف من المخالفات عند القاء النفايات في الشوارع والطرقات والأماكن السياحية والمتنزهات، مؤكدا أنها ليست جباية.

وقال الوزير سليمان خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء، إن “من لا يرده وعيه ترده المخالفة”.

وأضاف أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية ستعمل على اجراء دراسة لمعرفة اسباب سلوك الأردنيين بالقاء النفايات في الشوارع والطرقات.

وقال سليمان، إن الأردن تصدر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط في مكوني العمل المناخي وانخفاض تلوث الهواء، وحقق المرتبة الرابعة في المنطقة وفق تقرير مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2024.

وأضاف خلال لقاء بمنتدى التواصل الحكومي، اليوم الثلاثاء، بعنوان (وعي…حماية…نمو مستدام)، أن الأردن تقدم 4 نقاط في المؤشر البيئي، مؤكدًا وجود خطة للنمو الأخضر وبرامج للتكيف مع التغير المناخي.

وأوضح الوزير أن وزارة البيئة تعمل على تنفيذ أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات رقم 16 لسنة 2020، إلى جانب الخطة الوطنية لإدارة النفايات 2022-2026، ومحاور الخطة الوطنية للتوعية البيئية.

كما أشار إلى جهود الوزارة في تعزيز الأنشطة الخضراء بالمنشآت الصناعية، من خلال تأسيس أول مركز وطني لإعداد دراسات حول البطاريات المستهلكة للمركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية، وإطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل النفايات الصناعية بالتعاون مع غرفة صناعة عمان، لتحديد النفايات الصادرة عن بعض المصانع التي يمكن استخدامها كمدخلات إنتاج لمصانع أخرى.

كما كشف عن إطلاق خدمة التراخيص البيئية، مع أتمتة 10 خدمات من أصل 18 خدمة تقدمها الوزارة.

وأكد سليمان أن الوزارة نفذت 160 حملة نظافة ضمن الخطة الوطنية للتوعية البيئية، ووزعت 50 ألف كيس نفايات قابلة للتحلل، و500 حاوية معدنية، إلى جانب تركيب 250 لوحة توعوية في مختلف المحافظات.

وفي ملف إعادة تدوير النفايات، أوضح سليمان أن الوزارة قامت بتقييم وضع مخلفات البناء والهدم في عمان والزرقاء وإربد، ووزعت حاويات فرز، ونفذت برامج توعوية في محافظات المملكة.

وأكد استمرار العمل على المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات، مع تنفيذ مشاريع تحريج في البترا والكرك وعجلون والطفيلة والزرقاء.

وأشار الوزير إلى استمرار تشغيل الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء وإصدار التقارير، إلى جانب تشغيل نظام رصد مباشر لملوثات الهواء الصناعي وربطه إلكترونيًا بالوزارة، مع القيام بزيارات تفتيشية لرصد كافة أنواع المخالفات.