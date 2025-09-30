بنك القاهرة عمان
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الأول (أسماء)

17 ثانية ago
المستحقون لقرض الإسكان العسكري لشهر تشرين الأول (أسماء)

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية أن الضباط وضباط الصف والأفراد المبينة أسماءهم أدناه قد استحقوا قرض الإسكان العسكري(الخاص بالأفراد) والضباط.
ودعت المديرية المستفيدين من صندوق إسكان الضباط مراجعة بنك القاهرة عمان بجميع فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8/10/2025 للحصول على القرض.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 10 – 2025

 

أسماء الضباط وضباط الصف والأفراد المستحقين لقرض الاسكان العسكري لشهر 10 – 2025


