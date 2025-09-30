بنك القاهرة عمان
ضبط مركبة تسير بسرعة قاتلة ( 214 كلم) بالساعة باتجاه الأرزق

12 ثانية ago
وطنا اليوم:قامت الدوريات الخارجية بضبط سائق يقود مركبة بصورة مستهترة وتسير بسرعة قاتلة في محطة شويعر الأمنية باتجاه الأزرق حيث كانت تسير بسرعة 214 كلم /الساعة ، وايضا مركبة اخرى تسير بسرعة 189كلم /الساعة علما ان السرعة المحددة على الطريق (100).
وقالت إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم تحرير مخالفة بحق سائقي المركبات وضبط الرخص لغايات تحويله إلى الحاكم الإداري لإجراء المقتصى القانوني بحقه.
وبينت أنه بالرغم من رسائل التوعية التي تبث باستمرار حول خطورة مخالفة تجاوز السرعات المقررة، الا أنه لا تزال الطرق الخارجية تشهد بعض التجاوزات غير المقبولة فيما يتعلق بالسرعات العالية.
ودعت السائقين مستخدمي الطرق الخارجية، الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق تجنباً لوقوع حوادث وتفادياً لأي عقوبة قد تترتب على ذلك


