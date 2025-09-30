10 طرق طبيعية لتجاوز خمول الخريف واستعادة نشاطك

وطنا اليوم:مع تبدل ألوان أوراق الشجر وانخفاض درجات الحرارة، يجد الكثيرون أنفسهم يعانون من شعور غير مبرر بالتعب، وضعف في التركيز، وفتور في الطاقة. إذا كانت هذه الأعراض تبدو مألوفة لك، فأنت لست وحدك.

يُعرف هذا الشعور بـ “خمول الخريف”، وهو حالة شائعة لها أسباب فسيولوجية ونفسية واضحة. ويقدم الخبراء دليلاً عملياً من 10 خطوات طبيعية وبسيطة لاستعادة الحيوية والنشاط خلال هذا الفصل الانتقالي.

لماذا نشعر بالخمول في الخريف؟.. العلم يجيب

توضح الدكتورة إريكا دي لانغ، مديرة الخدمات النفسية، أن انخفاض مستوى الطاقة في الخريف ليس مجرد وهم، بل هو استجابة طبيعية من الجسم لتغيرات بيئية، أبرزها:

قلة ضوء النهار: يؤدي قصر ساعات النهار إلى خلل في “الساعة البيولوجية” للجسم، التي تنظم دورات النوم والاستيقاظ.

تغير الهرمونات: قلة ضوء الشمس تقلل من إفراز هرمون السيروتونين (هرمون السعادة)، مما يؤثر على المزاج والطاقة. وفي المقابل، يحفز الظلام إفراز هرمون الميلاتونين (هرمون النوم) في وقت أبكر، مما يسبب شعوراً بالنعاس.

نقص فيتامين “د”: مع تراجع التعرض للشمس، تنخفض مستويات فيتامين “د” في الجسم، وهو ما يرتبط مباشرة بالشعور بالتعب وضعف الحالة المزاجية.

الإنهاك الموسمي: يتزامن الخريف مع زيادة الضغوط الحياتية، مثل بدء العام الدراسي الجديد والعودة إلى ضغط العمل بعد الإجازات، مما يعمق الشعور بالإرهاق.

دليلك العملي لزيادة طاقتك: 10 نصائح من الخبراء

للحفاظ على مستويات طاقة ثابتة ومزاج جيد خلال هذا الفصل، يوصي الخبراء باتباع العادات اليومية التالية:

استفد من ضوء النهار: اقضِ وقتاً في الخارج، خاصة في الصباح أو فترة الظهيرة، لتعزيز إفراز السيروتونين وإعادة ضبط ساعتك البيولوجية.

تحرك بانتظام: ممارسة رياضة معتدلة كالمشي أو اليوغا تنشط الدورة الدموية، ترفع المزاج، وتزيد من مستويات الطاقة.

اهتم بتغذية غنية: ركز على الفواكه والخضراوات الموسمية، الحبوب الكاملة، والبروتينات للحفاظ على استقرار سكر الدم ومنع هبوط الطاقة المفاجئ.

اشرب كميات كافية من الماء: يبقى الجفاف سبباً رئيسياً للشعور بالتعب وضعف التركيز، حتى في الأجواء الباردة.

مارس اليقظة الذهنية: تساعد تقنيات التأمل أو التنفس العميق لبضع دقائق يومياً على تقليل التوتر وزيادة الوعي بالطاقة الداخلية.

انتظم في مواعيد النوم: حافظ على مواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ، وتجنب الشاشات قبل ساعة من النوم لخلق روتين مهدئ.

قلل من المنبهات المزيفة: الحد من السكريات المكررة والكافيين يجنبك الارتفاعات السريعة في الطاقة التي يعقبها دائماً هبوط حاد وشعور أكبر بالتعب.

غيّر نظرتك للخريف: بدلاً من الحنين للصيف، حاول الاحتفاء بمزايا الخريف، مثل الأجواء الدافئة، الأطعمة الموسمية، والفرصة لقضاء وقت هادئ في المنزل.

حدد أهدافاً صغيرة: تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات بسيطة وقابلة للإنجاز يمنح شعوراً بالسيطرة والتحفيز.

تحلّ بالرفق مع نفسك: لا تعتبر الشعور بالتعب ضعفاً، بل هو استجابة طبيعية من جسمك للتغيرات الموسمية. تعامل مع هذا الشعور بتفهم وامنح نفسك وقتاً إضافياً للراحة عند الحاجة.