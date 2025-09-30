البنك الأردني الكويتي يوقّع مذكرة تفاهم مع شركة مدى لإطلاق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” عبر JKB Pay

وطنا اليوم:وقع البنك الأردني الكويتي مذكرة تفاهم مع شركة مدى للتمويل المتخصص، بهدف إطلاق خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً ” (BNPL) عبر منصته الرائدة للدفع الرقمي JKB Pay، وذلك خلال حفل أقيم على هامش مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2025 المنعقد في فندق الفورسيزونز – عمّان، بحضور عدد من ممثلي الجانبين.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك الأردني الكويتي بتعزيز الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع الحلول المالية المتاحة للأفراد والشركات، بما يواكب تطورات قطاع التكنولوجيا المالية ويعزز الشمول المالي في الأردن.

وأكدت مديرة القنوات الرقمية في البنك الأردني الكويتي الآنسة مرام نويران على أهمية هذه الخطوة قائلة: “إطلاق خدمة اشترِ الآن وادفع لاحقاً عبر منصة البنك الرقمية الرائدة JKB Pay يشكل إضافة نوعية لقطاع المدفوعات الرقمية في الأردن، حيث نعمل على توفير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والتجار على حد سواء، وتدعم جهود البنك في تعزيز الشمول المالي وربط العملاء بأحدث الأدوات الرقمية المتاحة.”

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مدى للتمويل المتخصص السيد محمد مرعي: “نحن سعداء بشراكتنا مع البنك الأردني الكويتي لإطلاق هذه الخدمة الرائدة التي تتيح للمستهلكين خيارات دفع مرنة وسهلة، وتدعم في الوقت نفسه منظومة التجارة الإلكترونية المتنامية في الأردن. نؤمن أن هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتطوير حلول تمويلية مبتكرة تعزز من قدرة الأفراد على إدارة مصاريفهم بطريقة أكثر فعالية.”

ويعزز هذا التعاون دور البنك الأردني الكويتي في دعم الابتكار المالي من خلال دمج خدمة JKB Pay مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات الفورية (خدمة كليك)، بالإضافة إلى إبراز دوره في بيئة JoRegBox التجريبية التي يشرف عليها البنك المركزي الأردني، بما يرسخ التزام البنك بقيادة التحول الرقمي والمالي في المملكة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

www.jkb.com

www.mada.jo