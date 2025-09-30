بلدية وكهرباء إربد تنجزان تأهيل وصيانة شبكة الإنارة في المنطقة الحرفية

وطنا اليوم:أنجزت بلدية إربد الكبرى وبالتعاون مع شركة كهرباء إربد تحسين الإنارة في المنطقة الحرفية الواقعة في شارع عطية بني هاني (فوعرا) من خلال إعادة تأهيل وصيانة وتحسين شبكة الإنارة بما يعزز واقع الخدمات المقدمة للعاملين وأصحاب المصانع والمنشآت الاستثمارية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة نقابة الإنشاءات في الشمال موفق بني هاني إن المنطقة كانت تعاني منذ فترة طويلة من ضعف الإنارة ليلا الأمر الذي كان يترتب عليه العديد من الإشكالات خصوصا وأنها منطقة حرفية تضم استثمارات ضخمة تقدر بالملايين، وأكد أن تعزيز الإنارة وتحديثها يسهم بشكل كبير في حماية هذه المنشآت من السرقات والعبث.

وأعرب بني هاني عن شكره لبلدية إربد وشركة كهرباء إربد على سرعة الاستجابة ومعالجة المشكلة مشيرا إلى أن إصلاح وتأهيل الإنارة سهل عمل العاملين في المصانع والمعامل الإنشائية إضافة إلى تلبية احتياجات المحلات التجارية والسكان في المنطقة المحيطة.

وبين بني هاني أن سرعة الإجراءات ودقتها تعكس الحرص الكبير على تقديم التسهيلات والخدمات للمواطنين والمؤسسات دون تأخير بما يعزز بيئة العمل والاستثمار في المدينة