بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

Hungulf 2025 في بودابست: منصة اقتصادية ثقافية تعزز الشراكة بين المجر ودول الخليج

54 ثانية ago
Hungulf 2025 في بودابست: منصة اقتصادية ثقافية تعزز الشراكة بين المجر ودول الخليج
وطنا اليوم:بودابست – خاص– سفران خالد
شهدت العاصمة الهنغارية بودابست في 27 سبتمبر 2025 انطلاق فعاليات النسخة الثانية من معرض Hungulf Expo & Fair، والذي تحوّل في وقت قياسي إلى حدث إقليمي بارز يربط بين المجر ودول الخليج العربي على أسس تجارية، ثقافية، وأكاديمية متينة.
المعرض، الذي تنظمه حركة Mi Hazánk البرلمانية، جاء بمبادرة من رئيس الحزب وعضو البرلمان المجري توروتسكاي لازلو، الذي يُعد أيضًا مؤسس معرض Hungulf وصاحب فكرته الأولى. وقد مثّل هذا الحدث خطوة غير مسبوقة في تاريخ المبادرات الاقتصادية التي تقودها الأحزاب السياسية في البلاد.
وفي كلمته الافتتاحية، قال لازلو:
“نجاح هذا الحدث فاق كل التوقعات، سواء من حيث عدد المشاركين أو نوعية العروض، على الرغم من محدودية الموارد مقارنة بالمعارض الكبرى.”
مشاركة واسعة وتمثيل دبلوماسي خليجي،
شهد المعرض مشاركة أكثر من 120 شركة هنغارية تمثل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الزراعة، التكنولوجيا، والتعليم. كما كان لافتًا حضور عدد من ممثلي سفارات دول الخليج العربي في بودابست، مما أضفى بعدًا دبلوماسيًا رسميًا يعكس اهتمامًا متزايدًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الطرفين.
عقود واتفاقيات نوعية،
تميّزت نسخة هذا العام بتوقيع عدد من الاتفاقيات والمشاريع، منها:
•شراكة استراتيجية بين شركة Biopol Kft. المجرية، المتخصصة في منتجات حمض الهيوميك، مع جهة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
•فتح أسواق جديدة أمام صادرات العسل المجري إلى الخليج العربي.
•تدشين مكتب دعم التصدير لتسهيل العمليات اللوجستية وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق الخليجية.
وفي الجانب الزراعي، تحدث النائب د. إشتفان أباتي عن الإمكانات الهائلة للمجر في قطاع الفاكهة، مشيرًا إلى أن البلاد تزرع التفاح، الكرز، الجوز، والبرقوق على مساحات شاسعة قابلة للتوسع، بما يتماشى مع الطلب الخليجي على المنتجات الطازجة وذات الجودة العالية.
الثقافة… جزء من الشراكة،
لم تغب الثقافة عن المشهد، بل كانت حاضرة بقوة من خلال عروض موسيقية وفنية جمعت بين التراث المجري والعربي، كان أبرزها الحفل الموسيقي لعازف العود العراقي العالمي عمر بشير، الذي وصفه الحضور بـ”أمير العود”، حيث قدّم أمسية جمعت الأذواق الشرقية والغربية في مشهد رمزي لتلاقي الثقافات.
كما خُصصت مساحات للأطفال وتجارب تفاعلية تكنولوجية، مما منح الحدث طابعًا إنسانيًا وعائليًا متكاملًا.
Hungulf: مشروع مستدام وليس فعالية موسمية،
لم يُصمم Hungulf ليكون مجرد معرض، بل يُعد مشروعًا طويل الأمد هدفه خلق مسارات جديدة للتعاون بين المجر ودول الخليج، عبر التجارة والتعليم والثقافة والتبادل الأكاديمي.
وأكد المنظمون أن “العمل الحقيقي يبدأ الآن”، من خلال تفعيل الاتفاقيات وتطوير الشراكات التي بُنيت خلال أيام الحدث.
دعوة إلى الخليج: الفرص لا تزال مفتوحة،
تمثل المجر اليوم خيارًا استراتيجيًا للشركات الخليجية الباحثة عن أسواق بديلة وشراكات موثوقة في قلب أوروبا، خصوصًا في ظل تزايد الطلب في المنطقة على:
•المنتجات الزراعية العضوية
•الصناعات الغذائية والدوائية
•التعاون في مجالات البحث والتعليم
•فرص الاستثمار الريفي والسياحي
ويُعد معرض Hungulf منصة نموذجية لهذا النوع من التوسع الذكي والمدروس، كما تمثل نسخه القادمة فرصة مثالية لكل من لم يتمكن من الحضور هذا العام.
نحو Hungulf 2026،
التحضيرات لنسخة العام المقبل قد انطلقت، والدعوة مفتوحة منذ الآن أمام رواد الأعمال، المستثمرين، الأكاديميين، والمهتمين في دول الخليج العربي.
لأن الجسور لا تُبنى بالكلمات، بل بالأفعال والشراكات الحقيقية.
إعداد: خالد صفران
مستشار في العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والعالم العربي
Jusur International

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:24

بالصور … د. ماهر الحوراني يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج 32

09:20

الثقافة والشباب في الأعيان تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

09:19

وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بينها الأردن يرحبون بدور الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب بغزة

09:16

السودان تطلق إنذار أحمر من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي

09:13

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

09:11

فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ تحسباً لضربة أميركية

06:49

ريادة التفوق: قرى أطفال الأردن SOS نموذجاً

20:39

نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في ماراثون القراءة 2025

20:36

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

20:28

التعليم العالي: 3,500 طالب إضافي مستفيد من مزاد الأرقام المميزة

20:04

نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر عن هجوم الدوحة

19:55

أميركا تلوح بتزويد كييف بأسلحة لضرب العمق الروسي والكرملين يرد باستخفاف

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025