الثقافة والشباب في الأعيان تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

وطنا اليوم:التقت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتورة هيفاء النجار، يوم أمس الاثنين، المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، بحضور عدد من المدراء لدى المركز.

وقالت العين النجار أن اللقاء جاء بهدف الاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات التي ينفذها مركز زها الثقافي، والدور الذي يقوم به في خدمة المجتمع المحلي وتمكين الشباب وتنمية مواهبهم في المجالات الفنية والثقافية، مشيرة إلى حرص اللجنة على متابعة جهود المؤسسات الوطنية الفاعلة في خدمة الشباب والثقافة والفنون.

وأكدت أهمية دور المركز في رعاية الإبداع الشبابي، وتقديم برامج نوعية تستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة، مشددةً على أهمية مواصلة دعم المبادرات التي تُسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وتحصين الشباب بالمعرفة والإبداع، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمستقبلهم.

وأشادت النجار بالجهود التي يبذلها المركز في توفير بيئة آمنة ومحفزة للأنشطة المتنوعة، الأمر الذي ينسجم مع أولويات الدولة الأردنية في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

بدورها، قالت صبيح إن برامج المركز وفروعه التي وصلت إلى 25 فرعًا في مختلف محافظات المملكة، جاء بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، واستفاد من برامجها بشكل مباشر وغير مباشر ما يقارب 1.5 مليون شخص من الفئات المستهدفة.

وبينت أن المركز حصل على جوائز محلية وعالمية، من أبرزها وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى تقديرًا لدوره في تشجيع العمل التطوعي وتحفيز الأطفال على الابتكار وإنشاء الحدائق، إضافة إلى المركز الثاني في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي عن فئة الأعمال المؤسسية.

وأكدت صبيح أن المركز شهد تطورًا كبيرًا في برامجه ومبادراته ويسعى لتقديم خدمات ثقافية وتعليمية وترفيهية للأطفال وإشراك ذوي الإعاقة فيها، بما يتناسب مع مختلف المراحل العمرية، بهدف رفع مستواهم الثقافي، وصناعة جيل واعٍ ومثقف، قادر على التواصل مع الثقافات المتعددة عالميًا بوصفه اللبنة الأساسية في بناء المجتمع.

وأشارت إلى التركيز على توفير بيئة محفزة للإبداع والابتكار من خلال برامج علمية تساعد على اكتشاف المهارات وتنميتها، إلى جانب تطوير القدرات اليدوية واللغوية، وتنمية الإدراك خاصةً في المجالات الثقافية والفنية والإبداعية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية توفير كافة أشكال الدعم للمؤسسات الوطنية الثقافية والشبابية والرياضية، انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في عملية التنمية، مشيدين بجهود مركز زها في تنفيذ مشروعات ومبادرات هادفة تحقق التنمية الثقافية والاجتماعية الشاملة ورعاية الإبداع الشبابي.