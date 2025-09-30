بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بينها الأردن يرحبون بدور الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب بغزة

23 ثانية ago
وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بينها الأردن يرحبون بدور الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب بغزة

وطنا اليوم:رحّب وزراء خارجية كلّ من الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر، بالدور القيادي للرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدين ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام.
‏كما شدّد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، ورحبوا في هذا السياق بإعلان الرئيس ترمب عن مقترحه الذي يتضمّن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية.
‏وأكّد الوزراء استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبنّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
‏كما أكّدوا التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقًا للقانون الدولي، باعتبار ذلك مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:16

السودان تطلق إنذار أحمر من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي

09:13

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

09:11

فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ تحسباً لضربة أميركية

06:49

ريادة التفوق: قرى أطفال الأردن SOS نموذجاً

20:39

نزلاء مراكز الإصلاح يشاركون في ماراثون القراءة 2025

20:36

مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

20:28

التعليم العالي: 3,500 طالب إضافي مستفيد من مزاد الأرقام المميزة

20:04

نتنياهو يعتذر لرئيس وزراء قطر عن هجوم الدوحة

19:55

أميركا تلوح بتزويد كييف بأسلحة لضرب العمق الروسي والكرملين يرد باستخفاف

19:45

10 احزاب تنظم وقفة يوم الأربعاء لمناصرة أبطال أسطول الصمود العالمي

19:30

رئيس ديوان المحاسبة يلتقي الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية

19:25

قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال بكمين صعب داخل قطاع غزة

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025