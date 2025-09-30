بنك القاهرة عمان
القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

24 ثانية ago
وطنا اليوم:قامت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الإثنين، بإجلاء الدفعة الثانية عشرة من أطفال قطاع غزة، وذلك ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني” لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.
وضمت الدفعة 14 مريضاً و 38 مرافقاً من ذويهم، إذ سيتم نقل جميع المرضى إلى المستشفيات الأردنية لتلقي العلاج، وتم استقبالهم ومرافقيهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
ومنذ انطلاق المبادرة في شهر آذار من العام الحالي، استقبل الأردن 749 شخصاً من غزة منهم 220 مريضاً برفقة 529 من أفراد عائلاتهم على دفعات متعددة، نقلوا براً وجواً.
وتأتي هذه الجهود استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء في قطاع غزة ومساندتهم على مختلف الصعد الإنسانية والطبية.


