مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العظامات وآل عباد.

ففي منطقة أم القطين بلواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة، حمدة خليف الصالح، أرملة المرحوم الحاج قرنوس الدحدل العظامات، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العظامات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة بدر الجديدة بلواء وادي السير في محافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فاطمة عواد النعيرات، أرملة المرحوم الحاج علي خليف العويدي العبادي، ناقلاً تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العويدي والنعيرات وعشائر عباد عامة، داعياً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.


