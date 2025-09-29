بنك القاهرة عمان
الغذاء والدواء : ضبط 30 تنكة زيت زيتون مغشوشة تم الترويج لها عبر إعلان إلكتروني

34 ثانية ago
وطنا اليوم:ضبطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، 30 تنكة من زيت الزيتون المغشوش في الكرك، بعد أن تمّ الترويج لها عبر إعلان إلكتروني على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، فقد جاء الضبط بناءً على رصد إعلان لزيت زيتون يعرض بسعر منخفض على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، فباشرت كوادر المؤسسة في فرع الكرك عمليات التتبع والتحري، حيث طلبت المنتج واستلمته بصفتها مستهلكًا دون الإفصاح عن الصفة الرسمية، وأخضعته لفحص مبدئي بمادة “النايتر أسيد”، كشف أنه مغشوش.
وأشارت المؤسسة إلى أنه تم التحفظ على الكمية بالكامل تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول، ومباشرة إجراءات تحويل أصحاب العلاقه إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مشددة على أنها مستمرة في تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش المكثفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وتهيب المؤسسة بالمواطنين شراء زيت الزيتون من المصادر المعتمدة والموثوقة والحذر من الاعلانات المضللة، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114 ، والبريد الإلكتروني info@jfda.jo، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)


