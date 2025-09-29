بنك القاهرة عمان
50 شهيدا و184 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66,055 شهداء و168,346 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في غزة.
وأضافت “صحة غزة” في تقريرها الاثنين، إن 50 شهيدا، و184 إصابة وصلت إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة.
وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، في خرق لإعلان وقف لإطلاق النار، بلغت 13,187 شهيدًا و56,305 إصابات.
وأكدت أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
وبينت “صحة غزة” أن 5 شهداء و48 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة ضمن شهداء “لقمة العيش”، ليرتفع إجمالي شهداء “لقمة العيش” ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,571 شهيدا وأكثر من 18,817 إصابة.


