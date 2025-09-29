وطنا اليوم:النائب المهندس عدنان مشوقة يسأل الرئيس حسان عن ويطالب بوقف هدر مياه الديسي.

نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

الموضوع: مياه الديسي

استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما مدى صحة المعلومات المتعلقة باستهلاك ثلاث مزارع خاصة لعشرات الملايين من الأمتار المكعبة سنوياً من مياه الديسي الصالحة للشرب؟

2. ما هي الأسس القانونية والإجرائية التي سمحت باستخدام مياه الشرب المخصصة للمواطنين في مشاريع زراعية خاصة؟

3. ما حجم الضرر الذي لحق بخطة إدارة مصادر المياه نتيجة هذا الاستخدام؟ وكيف ستعالج الحكومة تعويض النقص في بلد يعاني شحاً مائياً؟

4. ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة فوراً لوقف أي استنزاف لمياه الشرب وضمان توجيهها حصرياً للاستخدام المنزلي؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

النائب المهندس

عدنان مشوقة