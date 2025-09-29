بنك القاهرة عمان
إحالة موظفين في بلدية الزرقاء للمدعي العام بتهمة التزوير

وطنا اليوم:أحال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان موظفين في البلدية ومتورطين آخرين إلى المدعي العام، بعد ضبط رخص مهن مزورة والعبث بالنظام الخاص في الدائرة.
حسب بيان للبلدية، أكد الخشمان، أنه جرى ضبط رخصة مهن مزيفة خلال الجولات الميدانية التي أطلقتها البلدية للتفتيش على المحال التجارية والتأكد من سريان صلاحية الرخص، مشيرًا إلى أن مراجعة الرخصة من قبل الجهات المختصة أثبتت وجود تلاعب وعبث في النظام من قبل موظفين.
وشدد ، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين، بإيقافهم عن العمل وإحالتهم إلى مدعي عام الزرقاء، لمتابعة مجريات القضية، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون في مثل هذه المخالفات.
وختم الخشمان، انه سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه عبر القنوات القانونية، ولن نسمح ان يكون هناك تجاوزات غير قانونية في البلدية


