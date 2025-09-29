صحف عالمية: الجيش الإسرائيلي لا يكترث لحديث ترامب عن قرب التوصل لاتفاق

وطنا اليوم:تناولت صحف عالمية تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي قالت إنها لم تتأثر حتى الآن بحديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قرب التوصل لاتفاق بشأنها، في حين أكدت أخرى وجود تفاؤل بشأن

فقد أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته على القطاع دون اكتراث بحديث ترامب عن قرب التوصل لاتفاق سلام. وقالت إن سلاح الجو شن ما لا يقل عن 140 غارة خلال الساعات الماضية.

وبالتوازي مع هذه الغارات الجوية التي أوقعت عددا كبيرا من الضحايا، تقول الغارديان إن الدبابات واصلت تقدمها في عمق مدينة غزة.

وتوقعت الغارديان أن تتعرض إسرائيل لمزيد من الضغوط الدولية مع قرب وصول أسطول الصمود، الذي سبق أن هددت باستعمال كل الطرق الممكنة لمنعه من الوصول إلى غزة.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعويت أحرونوت، عن مسؤول إسرائيلي أن هناك تفاؤلا بشأن التوصل لاتفاق، وأن المفاوضات تشهد تقدما ملحوظا بعد عدة تعديلات على الصياغة.

وقالت الصحيفة إن ترتيب مؤتمر صحفي بين ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- بعد لقائهما يعد مؤشرا على تقارب وجهات النظر.

وفي السياق، قالت صحيفة “الإندبندنت” إن إسرائيل تستخدم كل أسلحتها لتهجير السكان من غزة وجعلها مكانا غير صالح للسكن، مشيرة إلى الاستهداف الممنهج للبنايات المرتفعة التي يزعم جيش الاحتلال أن المقاومة تستخدمها لشن هجمات، في حين تقول منظمات إنسانية إنها محاولة للتهجير القسري.

ودمرت إسرائيل -حسب الصحيفة- شمال القطاع ومدينة رفح جنوبه بشكل شبه كامل، كما دمرت 70% من خان يونس، ولم تترك مكانا صالحا للسكن سوى دير البلح وأجزاء من وسط غزة.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين أن الهدف الأساسي من قصف الأبراج هو تفكيك المجتمع وكسر إرادة السكان ودفعهم للهجرة قسرا.

إجراءات كاسحة بالضفة

أما “واشنطن بوست”، فقالت إن إسرائيل تتخذ إجراءات كاسحة وشاملة ودراماتيكية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية أو على أجزاء كبيرة منها.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل، وتحت مظلة الحرب على غزة “نفذت تدابير إدارية وقانونية أرجأتها في السابق لأنها اعتبرتها حساسة للغاية”.

ومن بين هذه التدابير التي ذكرتها الصحيفة الموافقة على مشاريع استيطان قياسية ودعم المستوطنين المتطرفين وتوسيع انتشار الجيش في مخيمات الضفة، وإحياء خطة لمسح الأراضي كانت متوقفة منذ 6 عقود.

وأخيرا، قال موقع بوليتيكو إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد تصوت الأسبوع المقبل على تعليق عضوية إسرائيل، وذلك بعد توصيات من عدة جهات.

ونقل الموقع عن مسؤول رفيع في الاتحاد أن أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء طالبت بتعليق عضوية إسرائيل، التي يقول إنها ستفتح الباب أمام طردها بالكامل من الكرة الدولية كما حدث مع روسيا بعد حربها على أوكرانيا.

وختم المسؤول بالقول إن ترامب هو الوحيد في العالم الذي يمكنه إنقاذ إسرائيل من مواجهة مصير روسيا.