جدل واسع حول تحدٍ جديد لـ مستر بيست

وطنا اليوم:أثار يوتيوبر الشهير مستر بيست، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، موجة من الانتقادات بعد نشره فيديو جديد يوم السبت 27 سبتمبر بعنوان: “هل تُخاطر بالموت من أجل 500,000 دولار؟”.

وتضمن الفيديو تحديًا خطيرًا وضع فيه متسابقًا، وهو ممثل بهلواني محترف، داخل مبنى محترق بهدف الفوز بجائزة مالية. حاول الرجل انتزاع أكياس النقود من المبنى، لكن الفكرة لم تلقَ استحسانًا على الإنترنت، واعتبرها كثير من المتابعين محفوفة بالمخاطر وغير مسؤولة.

وانتشرت التعليقات على “إكس”، حيث كتب أحد المستخدمين: “يا إلهي… مستر بيست يرفع مستوى المخاطر إلى حد جديد تمامًا.”

وأبدى آخرون قلقهم من إمكانية حدوث حوادث حقيقية نتيجة تصاعد التحديات. كما أثار الفيديو جدلًا حول الأموال المستخدمة، معربين عن أملهم في أن تكون مزيفة.

والجدير بالذكر، يشتهر مستر بيست بتحدياته المكلفة وأعماله الخيرية المثيرة للجدل، والتي سبق أن واجه بسببها دعاوى قضائية تتعلق بسوء معاملة المتسابقين في سلسلة مسابقاته “بيست غيمز”، وهو ما نفاه سابقًا.